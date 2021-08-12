Aya Neo представила одноименную игровую консоль Aya Neo 2021 Pro на базе процессора AMD Ryzen

Две консоли Aya Neo 2021 Pro и Aya Neo 2021 Pro Retro Power предлагают 1 ТБ и 2 ТБ памяти, стандартная версия Aya Neo 2021 будет иметь емкость 512 ГБ и 1 ТБ. Модели Pro оснащены процессором AMD Ryzen 7 4800U с 8 ядрами и 16 потоками, в свою очередь базовая версия комплектуется 6 ядерным 12 поточным процессором AMD Ryzen 5 4500U. Графический процессор Radeon Vega 8 обеспечит отличный игровой процесс.
Кроме того, компания Aya Neo готовит к выпуску зарядное устройство мощностью 100 Вт, док-станцию и механическую клавиатуру в ретро дизайне.