Aya Neo представила одноименную игровую консоль Aya Neo 2021 Pro на базе процессора AMD Ryzen

На выставке Chinajoy 2021, Aya Neo анонсировала обновленную модель одноименной портативной консоли на базе AMD.

Две консоли Aya Neo 2021 Pro и Aya Neo 2021 Pro Retro Power предлагают 1 ТБ и 2 ТБ памяти, стандартная версия Aya Neo 2021 будет иметь емкость 512 ГБ и 1 ТБ. Модели Pro оснащены процессором AMD Ryzen 7 4800U с 8 ядрами и 16 потоками, в свою очередь базовая версия комплектуется 6 ядерным 12 поточным процессором AMD Ryzen 5 4500U. Графический процессор Radeon Vega 8 обеспечит отличный игровой процесс.

Кроме того, компания Aya Neo готовит к выпуску зарядное устройство мощностью 100 Вт, док-станцию и механическую клавиатуру в ретро дизайне.