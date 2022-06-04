Ayaneo представила портативную консоль 2 Geek

Компания Ayaneo расширяет ассортимент портативных консолей представив новую модель Ayaneo 2 Geek по цене от 700 долларов. Она дополняет портфолио компании недавно анонсированными консолями, включая Air Plus.

Ayaneo 2 Geek представляет собой урезанную версию Ayaneo 2. В ней нет поддержки Wi-Fi 6E, только Wi-Fi 6, но платформа остается прежней. Версия за 700 долларов основана на процессоре Ryzen 5 6600U, а за 800 долларов пользователи получают консоль с Ryzen 7 6800U. Новинка оснащена 7- дюймовым экраном с разрешением 800р, также будет версия с разрешением 1200р. На борту консоли 16 ГБ, SSD на 512 ГБ или 1 ТБ, есть слот для microSD и сканер отпечатков пальцев.

Ожидаемая дата выхода на рынок: 28 ноября.
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