Ayaneo приостановила заказы на Next 2

Сегодня компания Ayaneo официально приостановила предзаказы на свою игровую консоль Next 2 стоимостью 2000 долларов из-за стремительного роста цен на оперативную и постоянную память. Более того, в посте в понедельник компания заявила, что общая стоимость сборки своего Windows-устройства теперь почти в два раза превышает изначальную цену, что делает продажи этих приставок неустойчивыми в текущих реалиях рынка. «Ещё до запуска Next 2 цены на хранилище уже несколько месяцев росли. Тогда мы считали, что цена может приблизиться к своему пику. Даже если бы это означало минимальную прибыль или даже небольшой убыток, мы все равно решили двигаться вперёд с запуском. Однако мы не ожидали, что цены на хранилище будут не только продолжать расти, но и увеличиваться ещё быстрее», — заявили представители компании.

Ayaneo заявляет, что выполнит существующие предзаказы на Next 2, которые были открыты всего несколько недель назад, 10 февраля. Устройство оснащено 9,06-дюймовым OLED-дисплеем, процессором Ryzen AI Max 385, интегрированной графикой Radeon 8050S, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти на SSD. При этом компания Ayaneo уточнила, что временно приостанавливает предзаказы и может рассмотреть возможность возобновления продаж, если цены на память вернутся к более разумным уровням в будущем. При этом продавать игровую консоль по более высокой цене производитель пока что не решается. Вероятно, боится поубавить спрос со стороны аудитории.