PlayStation 5 получила важный апдейт - он вам не понравится

Одним из главных преимуществ консольного гейминга долгое время считалась возможность запускать игры с физических носителей даже без подключения к интернету, поскольку проверка лицензии не требовала постоянного доступа к сети. Однако теперь выяснилось, что Sony PlayStation 5 может начать блокировать запуск цифровых игр, если консоль не подключалась к серверам PSN более 30 дней. Об этом сообщил канал Hikikomori Media, который провёл собственное тестирование. Проблема была обнаружена на играх Wild Arms 4 и Vampire Crawlers, купленных в цифровом магазине в апреле 2026 года. Для проверки автор эксперимента отключил консоль от интернета, извлёк батарейку CMOS для сброса внутренних часов, а затем запустил систему без подключения к сети.

Таким образом PlayStation 5 «решила», что долгое время находилась офлайн — после перезагрузки обе игры отказались запускаться. При этом проекты, купленные до марта 2026 года, продолжали работать без каких-либо ограничений. Дополнительная проверка на PlayStation 4 показала наличие таймера, который отслеживает, сколько времени прошло с последнего подключения к серверам. Из этого делают вывод, что игры, приобретённые после марта 2026 года, требуют подключения к PSN хотя бы раз в 30 дней для сохранения доступа. Для части игроков это изменение останется незаметным. Но для пользователей, которые живут в местах без стабильного интернета, это может стать серьёзной проблемой. Сама Sony это никак не комментирует.