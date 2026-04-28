PlayStation 5 получила важный апдейт - он вам не понравится

Одним из главных преимуществ консольного гейминга долгое время считалась возможность запускать игры с физических носителей даже без подключения к интернету, поскольку проверка лицензии не требовала постоянного доступа к сети. Однако теперь выяснилось, что Sony PlayStation 5 может начать блокировать запуск цифровых игр, если консоль не подключалась к серверам PSN более 30 дней. Об этом сообщил канал Hikikomori Media, который провёл собственное тестирование. Проблема была обнаружена на играх Wild Arms 4 и Vampire Crawlers, купленных в цифровом магазине в апреле 2026 года. Для проверки автор эксперимента отключил консоль от интернета, извлёк батарейку CMOS для сброса внутренних часов, а затем запустил систему без подключения к сети.

Таким образом PlayStation 5 «решила», что долгое время находилась офлайн — после перезагрузки обе игры отказались запускаться. При этом проекты, купленные до марта 2026 года, продолжали работать без каких-либо ограничений. Дополнительная проверка на PlayStation 4 показала наличие таймера, который отслеживает, сколько времени прошло с последнего подключения к серверам. Из этого делают вывод, что игры, приобретённые после марта 2026 года, требуют подключения к PSN хотя бы раз в 30 дней для сохранения доступа. Для части игроков это изменение останется незаметным. Но для пользователей, которые живут в местах без стабильного интернета, это может стать серьёзной проблемой. Сама Sony это никак не комментирует.
PlayStation 5 подорожает на 100 долларов…
Сегодня компания Sony объявила о глобальном повышении цен на консоли PlayStation 5, которое вступит в сил…
Microsoft сменила стратегию Xbox и своих игр…
Глава Xbox Аша Шарма провела внутреннюю встречу с сотрудниками, на которой представила стратегию под назв…
Ayaneo представила портативную консоль Next 2…
Компания Ayaneo официально представила Next 2 — свой новый портативный игровой ПК на Windows, о котором в…
PS5 в этом году не подорожает…
В рамках отчёта за третий финансовый квартал, в котором Sony сообщила, что по состоянию на 31 декабря 202…
Новая PlayStation выйдет лишь в 2029 году…
По данным источников информационного издания Bloomberg, компании Sony и Nintendo сталкиваются с серьёзным…
PlayStation 5 теперь можно взять в аренду…
Консольные геймеры больше не обязаны покупать игровую приставку, поскольку британское подразделение Sony,…
PlayStation 6 будет очень дорогой на релизе…
В последнее время вокруг игровой приставки PlayStation 6 активно растёт количество слухов и утечек — инса…
На Sony подали огромный иск на сумму 2,7 миллиарда долларов…
Сегодня в Лондоне началось судебное разбирательство по иску против Sony на сумму 2,7 миллиарда долларов …
