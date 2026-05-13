Microsoft запустит Xbox Game Pass в Китае

Похоже, компания Microsoft готовится к расширению подписочного сервиса Xbox Game Pass на китайский рынок. В свежем обновлении приложения Xbox для ПК были обнаружены упоминания проекта под кодовым названием Project Saluki — в описании Microsoft напрямую указывает, что речь идёт о «расширении Game Pass, Rewards и подписочных тарифов для китайского рынка». Сейчас Microsoft уже присутствует в Китае через игры Activision Blizzard, однако Xbox Game Pass в стране официально недоступен. При этом компания продает консоли Xbox в Китае ещё с 2014 года, когда Xbox One стала первой игровой консолью, официально вышедшей в стране после 14-летнего запрета властей на игровые приставки.

Китайский магазин Xbox заметно уступает глобальному по количеству доступных игр, поскольку каждый релиз должен проходить одобрение местных регуляторов — именно это ранее осложняло запуск Game Pass в регионе. Судя по всему, Project Saluki может подразумевать отдельную версию сервиса с ограниченной библиотекой игр, адаптированной под требования китайского рынка. Microsoft пока не прокомментировала утечку. Но, естественно, это даст компании просто огромный буст по развитию в этом направлении, так как в Китае 1,4 миллиарда населения — даже если 1% геймеров в стране приобретёт подписку, это даст компании колоссальную прибыль. Странно только то, что компания решила работать в этом направлении только сейчас, хотя возможность запустить подписку была уже очень давно.
