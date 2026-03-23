Nintendo Switch 2 получит модификацию со съёмной батареей

Компания Nintendo, по данным издания Nikkei, готовит обновлённую версию консоли Nintendo Switch 2 для рынка Европейского союза, которая позволит пользователям самостоятельно заменять аккумулятор. В текущей версии устройство оснащено батареей, приклеенной к корпусу, что усложняет ремонт. Однако компания, судя по всему, решила изменить конструкцию, чтобы соответствовать новым требованиям ЕС, вступающим в силу в феврале 2027 года. Эти правила обязывают производителей обеспечивать возможность простой замены портативных батарей. Ожидается, что обновлённая версия выйдет в ближайшее время, причём съёмные аккумуляторы получат как сама консоль, так и контроллеры Joy-Con. При этом, как утверждает Nikkei, для японского рынка характеристики устройства останутся без изменений.

Если новая версия действительно выйдет только в Европе, это не станет чем-то уникальным. Например, Fujifilm Instax Mini Link 3 уже предлагает съёмный аккумулятор NP-70S, но такая особенность доступна исключительно в европейской версии устройства. Тем не менее, есть надежда, что Nintendo распространит это обновление шире. В последние годы производители смартфонов заметно продвинулись в сторону ремонтопригодности, во многом из-за законов о праве на ремонт. На фоне того, что жизненный цикл игровых консолей уже приближается к 10 годам, любые изменения, позволяющие продлить срок службы устройств без дорогостоящего ремонта или полной замены, выглядят особенно актуальными.
