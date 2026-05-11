Sony не спешит с релизом PlayStation 6

Несмотря на недавние слухи о стоимости и дате выхода PlayStation 6, выяснилось, что Sony пока окончательно не определилась ни с ценой, ни со сроками запуска новой консоли. Во время встречи с инвесторами генеральный директор Sony Хироки Тотоки рассказал, что компания продолжает следить за ситуацией на рынке памяти. По его словам, в 2027 финансовом году цены на память останутся очень высокими из-за продолжающегося дефицита поставок. Он также отметил, что Sony пока не решила, когда именно выпустит новую консоль и сколько она будет стоить.

Проблемы с ценообразованием затрагивают не только Sony. По слухам, будущая консоль Xbox Helix может выйти с ценником около 1000 долларов. Что касается Nintendo, то информации о следующем поколении консолей пока практически нет, поскольку жизненный цикл Switch 2 только начался. Тем не менее уже обсуждается возможное повышение цены самой Nintendo Switch 2, особенно на фоне снижения продаж в США. PlayStation 5 тоже недавно заметно подорожала. Sony объяснила повышение цен лишь «глобальной экономической ситуацией», однако многие аналитики связывают это прежде всего с ростом стоимости DRAM-памяти. Именно дефицит памяти сейчас считается одной из главных причин, по которой игровые консоли становятся всё дороже. И, что самое обидное, в обозримом будущем ситуация явно не улучшится, так как чипы памяти продолжают активно дорожать — и, судя по данным аналитиков, изменений в лучшую сторону ожидать точно не стоит.
