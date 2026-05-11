Sony не спешит с релизом PlayStation 6

Проблемы с ценообразованием затрагивают не только Sony. По слухам, будущая консоль Xbox Helix может выйти с ценником около 1000 долларов. Что касается Nintendo, то информации о следующем поколении консолей пока практически нет, поскольку жизненный цикл Switch 2 только начался. Тем не менее уже обсуждается возможное повышение цены самой Nintendo Switch 2, особенно на фоне снижения продаж в США. PlayStation 5 тоже недавно заметно подорожала. Sony объяснила повышение цен лишь «глобальной экономической ситуацией», однако многие аналитики связывают это прежде всего с ростом стоимости DRAM-памяти. Именно дефицит памяти сейчас считается одной из главных причин, по которой игровые консоли становятся всё дороже. И, что самое обидное, в обозримом будущем ситуация явно не улучшится, так как чипы памяти продолжают активно дорожать — и, судя по данным аналитиков, изменений в лучшую сторону ожидать точно не стоит.