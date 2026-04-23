Новый Xbox будут продавать за 1200 долларов

Согласно новым слухам, Microsoft может отказаться от глубокой кастомизации APU для Xbox Project Helix — будущего гибрида ПК и консоли, который ожидается по цене около 1000 долларов. Вместо уникального решения компания якобы выберет готовый APU от AMD, который смогут использовать и другие производители. При этом высокая цена, по новым данным, будет оправдана заметным приростом производительности. Известный инсайдер Moore’s Law Is Dead заявил, что Helix по мощности будет ближе к высокопроизводительному ПК, чем к классической консоли. По его словам, устройство получит графическую составляющую уровня AMD Radeon 70-й или даже 80-й серии на архитектуре RDNA 5. Это не топовый уровень ПК-железа, но заметно выше того, что обычно предлагают консоли.

Также утверждается, что Xbox Helix получит мощнейший APU в истории игровых консолей. Даже если цена составит 1200 долларов, по мнению инсайдера, устройство сможет предложить производительность, сопоставимую с игровыми ПК стоимостью 2000–3000 долларов. По слухам, Xbox Helix окажется мощнее PlayStation 6 благодаря значительно более крупному кристаллу — скорее всего, система Microsoft будет использовать чиплетный дизайн с 68 вычислительными блоками RDNA 5 и 48 ГБ памяти GDDR7. В то же время PlayStation 6 якобы получит монолитный чип с 52–54 вычислительными блоками RDNA 5. Впрочем, оценивать производительность только лишь по количеству вычислительных блоков не совсем разумная идея, учитывая разницу в архитектурах.