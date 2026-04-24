Microsoft сменила стратегию Xbox и своих игр

Глава Xbox Аша Шарма провела внутреннюю встречу с сотрудниками, на которой представила стратегию под названием «возвращение Xbox». Помимо возвращения бренда Xbox вместо Microsoft Gaming, обсуждался и более чувствительный вопрос — пересмотр политики эксклюзивности игр и временных релизных окон. Эта тема давно вызывает споры среди фанатов, особенно после того как Microsoft начала выпускать свои игры на PlayStation и Nintendo Switch. Однако на данный момент компания не даёт жёстких обещаний отказаться от этой стратегии.

В совместной служебной записке Шарма и директор по контенту Xbox Мэтт Бути заявили, что компания будет пересматривать подход к эксклюзивности, временным ограничениям на релизы и использованию искусственного интеллекта. При этом они подчеркнули, что окончательные решения будут приниматься по мере анализа результатов и накопления данных. Причина осторожности понятна — разворот стратегии может ударить по доходам. Игры вроде Forza Horizon 5 принесли значительную выручку за счёт выхода на других платформах, включая PlayStation. Поэтому полный возврат к жёстким эксклюзивам выглядит маловероятным в ближайшее время. В качестве компромисса рассматривается модель временной эксклюзивности, когда игры сначала выходят на Xbox и ПК, а уже позже появляются на других платформах. В качестве возможного примера упоминается Forza Horizon 6, которая может дебютировать сначала на Xbox и ПК, а затем выйти на PlayStation 5.