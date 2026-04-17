Valve улучшает производительность на Linux и ARM

Похоже, Valve начала развёртывание новой бета-версии Proton 11, вместе с которой приходят все улучшения из свежих обновлений Wine 11. Эта версия Wine привлекла большое внимание в середине марта, поскольку получила поддержку драйвера ядра NTSync, что теоретически может дать заметный прирост производительности игр на Linux. NTSync должен снижать нагрузку при запуске Windows-игр через Proton за счёт переноса эмуляции библиотек Windows NT в драйвер ядра. Это не означает автоматический рост FPS во всех играх, однако технология способна улучшить совместимость там, где esync и fsync работали хуже, а также уменьшить нагрузку на процессор.

На практике это может сделать игровой процесс более плавным благодаря лучшей стабильности частоты кадров, а также повышению показателей 1% и 0,1% (редких просадок FPS), которые сильно влияют на ощущения от игры. Кроме того, Valve добавила конфигурацию Proton 11.0 (ARM64). Вероятно, это релизная версия Proton, предназначенная для автономной VR-гарнитуры Steam Frame. Такой вариант Proton позволит запускать игры, созданные для x86, на Arm-устройствах. Хотя версия создаётся прежде всего для Steam Frame, она также может открыть путь к совместимости с другими Arm-устройствами, включая мощные Android-портативные игровые консоли и похожие гаджеты. При этом сама Steam Frame, как ожидается, работает на модифицированной версии SteamOS на базе Linux, так что конфигурация получается крайне интересная.
На консолях Xbox появится ИИ-ассистент…
Компания Microsoft готовится в этом году выпустить игровой ИИ-ассистент Gaming Copilot для консолей текущ…
Microsoft представила консоль Project Helix…
Аша Шарма, недавно назначенная генеральным директором Microsoft Gaming и новым руководителем Xbox после у…
Valve выпустит Steam Deck 2 в 2028 году…
По данным надёжного инсайдера, компания Valve нацелена выпустить Steam Deck 2 примерно в 2028 году. Однак…
Microsoft добавила портативкам управление курсором…
Компания Microsoft начала тестировать собственный виртуальный курсор мыши в Xbox-режиме для портативных у…
Microsoft анонсировала Project Helix — это новый Xbox…
На конференции Game Developers Conference 2026 в центре внимания оказалась будущая консоль Xbox — вице-пр…
В Xbox Cloud Gaming появится бесплатный тир с рекламой…
На прошлой неделе пользователи сервиса Microsoft Xbox Cloud Gaming начали замечать сообщения об «1 часе и…
Sony готовит апгрейд PlayStation Portal…
Портативная PlayStation Portal стала одной из самых необычных игровых систем Sony за долгое время — после…
ASUS ROG Xbox Ally X резко подорожала на 21%…
Согласно недавнему материалу информационного издания Automaton, в Японии резко выросла цена на ASUS ROG X…
