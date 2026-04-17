Valve улучшает производительность на Linux и ARM

Похоже, Valve начала развёртывание новой бета-версии Proton 11, вместе с которой приходят все улучшения из свежих обновлений Wine 11. Эта версия Wine привлекла большое внимание в середине марта, поскольку получила поддержку драйвера ядра NTSync, что теоретически может дать заметный прирост производительности игр на Linux. NTSync должен снижать нагрузку при запуске Windows-игр через Proton за счёт переноса эмуляции библиотек Windows NT в драйвер ядра. Это не означает автоматический рост FPS во всех играх, однако технология способна улучшить совместимость там, где esync и fsync работали хуже, а также уменьшить нагрузку на процессор.

На практике это может сделать игровой процесс более плавным благодаря лучшей стабильности частоты кадров, а также повышению показателей 1% и 0,1% (редких просадок FPS), которые сильно влияют на ощущения от игры. Кроме того, Valve добавила конфигурацию Proton 11.0 (ARM64). Вероятно, это релизная версия Proton, предназначенная для автономной VR-гарнитуры Steam Frame. Такой вариант Proton позволит запускать игры, созданные для x86, на Arm-устройствах. Хотя версия создаётся прежде всего для Steam Frame, она также может открыть путь к совместимости с другими Arm-устройствами, включая мощные Android-портативные игровые консоли и похожие гаджеты. При этом сама Steam Frame, как ожидается, работает на модифицированной версии SteamOS на базе Linux, так что конфигурация получается крайне интересная.