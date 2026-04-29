Энтузиаст разобрался в работе новой DRM-системы PlayStation 5

Недавно появилась информация о новой DRM-системе Sony для PlayStation 5, которую компания, похоже, внедрила без официального объявления. Изначально сообщалось, что владельцам цифровых игр нужно будет подключаться к интернету каждые 30 дней для подтверждения лицензии, иначе доступ к играм может быть заблокирован до следующего выхода в сеть. Однако новое исследование пользователя andshrew с форума ResetEra показывает, что ситуация может быть не такой однозначной. Согласно опубликованным данным, обязательная онлайн-проверка лицензии, вероятно, требуется только в первые 14 дней после покупки. Предполагается, что это сделано для борьбы со схемами, при которых пользователь покупает игру, оформляет возврат средств, а затем пытается продолжить играть офлайн с использованием уязвимостей.

Sony пока официально не прокомментировала ситуацию, поэтому такая версия остаётся предположением. Автор исследования сравнил две копии одной и той же игры, купленные с разных аккаунтов PSN — одну до введения новых правил, другую после. По его данным, теперь Sony сначала выдаёт временную лицензию сроком на 30 дней, а спустя 14 дней, когда проходит период возможного возврата средств, заменяет её на постоянную. Это означает, что после однократной проверки через серверы DRM по завершении этого срока ограничения на офлайн-игру должны исчезнуть, как это обычно и происходит на консолях. Впрочем, недовольство вызывает тот факт, что на сайте Sony до сих пор нет заметного уведомления о работе этой DRM-системы.
