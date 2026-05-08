У Sony проблемы с продажами PlayStation 5

В Sony заявили, что объёмы продаж PS5 в 2026 финансовом году будут зависеть от того, сколько памяти компания сможет закупить по приемлемым ценам. Также производитель ожидает, что прибыльность консоли останется примерно на уровне 2025 финансового года. Ещё в феврале Sony сообщала, что смогла обеспечить «минимально необходимый объём» памяти для периода праздничных распродаж и продолжает сотрудничать с различными поставщиками, чтобы удовлетворить спрос покупателей. За весь 2025 финансовый год компания реализовала 16 миллионов консолей PS5 против 18,5 миллиона годом ранее. Естественно, это существенное снижение, тем более с учётом того, что скоро выйдет GTA 6, ради которой многие геймеры купят консоль. Но, видимо, даже в этом выгодном сценарии рынка производителю не удалось удержать адекватный уровень продаж.