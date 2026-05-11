Valve готовится к продажам Steam Machine

После проблемного запуска Steam Controller, когда устройства практически мгновенно раскупили перекупщики, Valve решила изменить подход к продажам нового железа. Компания внедрит систему очереди бронирования не только для контроллера, но и для Steam Machine вместе со Steam Frame. На это обратили внимание пользователи Steam Tracker, изучившие свежие изменения в Steam. В коде платформы были обнаружены упоминания четырёх версий Steam Machine и двух вариантов Steam Frame наряду с новыми Steam Controller и Steam Deck. Это указывает на то, что система предварительной очереди будет использоваться для всей новой линейки устройств Valve, которая выйдет в этом году. Особенно интересным оказался факт существования сразу четырёх конфигураций Steam Machine. Сейчас известно лишь о двух моделях — версиях с накопителями на 512 ГБ и 2 ТБ.

Что представляют собой оставшиеся варианты, пока неизвестно. Предполагается, что часть конфигураций может быть комплектами с новым Steam Controller. Впрочем, не исключено появление версии на 1 ТБ, которая могла бы стать компромиссным вариантом между базовой и топовой моделями. Это выглядит вполне логично на фоне стремительно растущего размера современных игр, из-за чего 512 ГБ уже многим кажутся недостаточными. Хотя система бронирования должна усложнить жизнь перекупщикам, главной интригой остается стоимость Steam Machine. Консоль была анонсирована ещё до резкого роста цен на оперативную память и SSD-накопители, что, по слухам, серьёзно повлияло на планы Valve.