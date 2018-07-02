BIOSTAR представила новый твердотельный накопитель M500 M.2 2280

BIOSTAR представляет свой новейший твердотельный накопитель с 3D-флэш-памятью TLC NAND - M500 M.2 PCIe NVMe SSD. BIOSTAR M500 использует компактный форм-фактор M.2 2280, который совместим с материнскими платами последнего поколения, ноутбуками и мини-ПК.Он поддерживает сверхскоростной интерфейс PCI-Express Gen3x2, который предлагает разработчикам большую совместимость. BIOSTAR M500 SSD - это NVMe (энергонезависимая память Express), совместимая с 1.2, обеспечивающий высокопроизводительные скорости до 1700 МБ / с последовательного чтения и последовательные записи 1100 МБ / с и случайные IOPS для чтения / записи до 200 Кбит / сек.