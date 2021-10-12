Back 4 Blood получает прирост производительности на 46% с NVIDIA DLSS

Back 4 Blood была запущена сегодня и теперь доступна для игры на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X | S, предлагая шутер от первого лица на выживание с одиночным и многопользовательским режимами. Те из вас, кому посчастливилось иметь видеокарту, поддерживающую NVIDIA DLSS, будут рады узнать, что вы, можете получить прирост производительности до 46% с помощью технологии NVIDIA DLSS. NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) - это революционная технология рендеринга AI, которая увеличивает графическую производительность с помощью выделенных процессоров Tensor Core AI на графических процессорах GeForce RTX. DLSS использует возможности нейронной сети с глубоким обучением для повышения частоты кадров и создания красивых, четких изображений для ваших игр.

Используя NVIDIA DLSS, производительность Back 4 Blood повышается до 46%, обеспечивая четкое качество изображения и позволяя практически каждому геймеру GeForce RTX максимально использовать графику в 4K при 60 FPS
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