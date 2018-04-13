Baikal-T1 вышел в продажу

Процессор отечественного производства Baikal-T1 поступил в розничную продажу — всего за 39990 рублей вы можете приобрести устройство вместе с оценочной платой. Это вроде материнской платы, только она вмещает в себя определенный объем памяти, куда вы будете загружать софт. Данный комплект, если его можно таковым назвать, является платформой для разработки программного обеспечения. Конечно, на данный момент процессор при такой стоимости никак не может конкурировать с Intel или AMD, ведь за сорок тысяч там можно купить прямо топовое решение. Но, это лишь начало пути развития отечественного процессора и лет через пять уже можно будет говорить о какой-то конкуренции. Будем следить за возможностями этого проекта и расскажем вам все самое интересное в ближайшее время. Думаю, модель будет востребованной.