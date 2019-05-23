Barnes and Noble представила новую электронную книгу NOOK GlowLight Plus

Компания Barnes & Noble объявила о выпуске новой электронной книги - Nook Glowlight Plus. Она имеет более крупный 7,8-дюймовый E-Ink дисплей и 8 Гб встроенной памяти.

Как и большинство моделей Nook Glowlight, новинка водонепроницаема и оснащена экраном с подсветкой для чтения в ночное время. Корпус имеет мягкую на ощупь отделку, благодаря которой книга хорошо лежит в руках, кнопки переворачивания страниц на обеих сторонах устройства для использования правой или левой рукой. Barnes & Noble готовит к выпуску новый Nook 27 мая за $ 199,99.