Battlefield 6 Будет работать даже на RTX 2060

EA обещает, что Battlefield 6 станет лучшим ПК-опытом за всю историю франшизы. Игра получит поддержку 4K-разрешения, сверхшироких мониторов 21:9 и 32:9, HDR, неограниченного FPS, геймпадов от PS5 и Xbox, возможность создавать и просматривать серверы, а также специальные режимы для стримеров и «инкогнито». При этом разработчики уверяют, что для запуска не потребуется ни мощное «железо», ни даже SSD — с минимальными настройками проект потянет даже бюджетный игровой ПК семилетней давности. Для комфортной игры на минимуме, 1080p при 30 FPS в сетевом шутере, достаточно видеокарты уровня RTX 2060, RX 5600 XT или Arc A380 с 6 ГБ памяти, процессора Core i5-8400 или Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и 55 ГБ свободного места на диске (можно HDD). Это даже чуть скромнее, чем требования открытой беты, где игра просила 75 ГБ.

Разумеется, для 4K 60 FPS на Ultra-настройках графики понадобится куда более мощное «железо». Но BF6 предложит весь набор современных технологий от NVIDIA, AMD и Intel — DLSS 4, FSR 4, XeSS 2, включая генерацию кадров, что позволит получить плавный геймплей даже без нативного 4K. Не обошлось и без минусов — античит-система не предусматривает поддержку Linux, из-за чего часть игроков уже объявила бойкот. С другой стороны, это вполне ожидаемо — оптимизировать клиент под данную операционную систему тяжело и дорого, при этом в Steam процент игроков на Linux составляет всего 4%, то есть это небольшая аудитория, которая погоду шутеру не сделает.