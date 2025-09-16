Battlefield 6 будет отлично работать на ПК и консолях

До релиза Battlefield 6 осталось всего три недели — игра выйдет 10 октября. После успешного бета-тестирования фанаты с нетерпением отсчитывают дни до запуска, а разработчики продолжают делиться подробностями. Например, вчера технический директор Кристиан Бюль рассказал, что необходимость оптимизации игры под менее мощное железо, такое как Xbox Series S, на самом деле пошла на пользу и более мощным платформам. Кристиан Бюль отметил, что команда с самого начала ориентировалась на консоли. Конечно, разработчики также учитывали пользователей ПК, но в отличие от предыдущих частей серии, которые создавались как игры для ПК и затем портировались на консоли, Battlefield 6 с самого начала строилась с учётом обоих типов платформ. Она должна ощущаться и играться как консольная игра, специально созданная для консоли.

Мэтью Никерсон добавил, что в студии Ripple Effect существует выражение «Secretly Console First», которое он придумал, когда присоединился к команде. Оно подчёркивает, что хотя Battlefield традиционно является игрой для ПК, в случае Battlefield 6 особое внимание уделялось консольным игрокам. Разработчики много работали над тем, чтобы предоставить наилучшее качество продукта именно на консолях, делая консольный опыт приоритетным с первого дня разработки. Кроме того, разработчики рассказали, что в Battlefield 6 консольные игроки смогут отключать кроссплей с ПК, что может быть полезно в случае проблем с читерами, при этом кроссплей между Xbox Series S|X и PlayStation 5 сохранится.