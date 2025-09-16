Battlefield 6 будет отлично работать на ПК и консолях

До релиза Battlefield 6 осталось всего три недели — игра выйдет 10 октября. После успешного бета-тестирования фанаты с нетерпением отсчитывают дни до запуска, а разработчики продолжают делиться подробностями. Например, вчера технический директор Кристиан Бюль рассказал, что необходимость оптимизации игры под менее мощное железо, такое как Xbox Series S, на самом деле пошла на пользу и более мощным платформам. Кристиан Бюль отметил, что команда с самого начала ориентировалась на консоли. Конечно, разработчики также учитывали пользователей ПК, но в отличие от предыдущих частей серии, которые создавались как игры для ПК и затем портировались на консоли, Battlefield 6 с самого начала строилась с учётом обоих типов платформ. Она должна ощущаться и играться как консольная игра, специально созданная для консоли.

Мэтью Никерсон добавил, что в студии Ripple Effect существует выражение «Secretly Console First», которое он придумал, когда присоединился к команде. Оно подчёркивает, что хотя Battlefield традиционно является игрой для ПК, в случае Battlefield 6 особое внимание уделялось консольным игрокам. Разработчики много работали над тем, чтобы предоставить наилучшее качество продукта именно на консолях, делая консольный опыт приоритетным с первого дня разработки. Кроме того, разработчики рассказали, что в Battlefield 6 консольные игроки смогут отключать кроссплей с ПК, что может быть полезно в случае проблем с читерами, при этом кроссплей между Xbox Series S|X и PlayStation 5 сохранится.
Вышло дополнение Railway Empire 2 Industrial Wonders…
Вышло новое дополнение для популярной экономической стратегии Railway Empire 2. Industrial Wonders уже до…
Microsoft делает облачный гейминг на ПК ещё доступнее…
Microsoft начала тестировать обновления для приложения Xbox на ПК и интерфейса Xbox-консолей — теперь в р…
Ready or Not вышла на консолях и уже продалась тиражом 11 мл…
Пятнадцать дней назад тактический шутер Ready or Not от студии VOID Interactive вышел на консолях, и уже …
«Отдых на острове» для inZoi …
Первое официальное дополнение «Отдых на острове» для реалистичного симулятора inZoi уже вышло. В нем игро…
Grand Theft Auto VI будут продавать за 100 долларов на релиз…
Grand Theft Auto VI может установить новые рекорды в игровой индустрии не только по прибыли, но и по стои…
Из-за Hollow Knight: Silksong все переносят свои релизы…
Разработчики Hollow Knight: Silksong из студии Team Cherry вчера подтвердили дату выхода долгожданной игр…
Релиз Subnautica 2 можно не ждать…
Компания Krafton нанесла новый удар в судебной тяжбе с бывшими руководителями студии Unknown Worlds, разр…
Subnautica 2 перенесли на 2026 год…
Вчера издание Bloomberg сообщило, что релиз игры Subnautica 2 откладывается до 2026 года. По данным источ…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor