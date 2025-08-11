Battlefield 6 лучше всего работает на PlayStation 5 Pro

Сравнение, подготовленное каналом ElAnalistaDeBits, описывает два режима отображения в Battlefield 6 на PlayStation 5 и Xbox Series X — Balanced и Performance. Первый нацелен на стабильные 60 кадров в секунду, а второй — на частоту до 120 FPS. Также автор отметил ключевые различия между консольными версиями. Как и ожидалось, лучше всего игра выглядит и работает на PlayStation 5 Pro — здесь выше среднее разрешение, больше частиц и обломков при разрушениях, а также увеличена дальность прорисовки. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X различаются минимально, хотя консоль Sony чуть выигрывает в детализации рельефа и качестве частиц. Что касается Xbox Series S, разработчикам пришлось пойти на компромиссы ради 60 FPS — в игре полностью убрали отражения в пространстве, снизили дальность прорисовки и уменьшили качество освещения и теней — при этом доступен только один режим отображения.

Несмотря на эти различия, Battlefield 6 демонстрирует хорошую оптимизацию на всех платформах и стабильную производительность. Первый открытый бета-тест прошёл в минувшие выходные и стал громким успехом — на пике в Steam игра собрала более 520 тысяч пользователей. Несмотря на проблемы с большим количеством читеров, общее мнение игроков в целом положительное, и проект уже сейчас претендует на звание одного из самых успешных релизов года. Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Цену, к счастью, издатель повышать не стал — шутер стоит всё те же 70 долларов.
