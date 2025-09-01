Battlefield 6 всё же получит режим королевской битвы

Тем не менее признаки работы над режимом существуют уже давно — более двух месяцев назад датамайнеры нашли упоминания о королевской битве в файлах игры, а аккаунт Battlefield Labs намекнул, что он готовится к тестированию данного режима. Судя по свежей утечке, первые тестеры уже получили доступ к режиму. Похоже, разработчики решили сначала сосредоточиться на традиционных режимах, а Battle Royale доделать чуть позже, учитывая его масштабные отличия. Для EA этот шаг критически важен — издатель ставит цель привлечь до 100 миллионов игроков, и без условно-бесплатного BR-режима достичь таких показателей практически невозможно. Классический Battlefield, даже в обновлённом виде, не имеет столь широкой аудитории, а вот успешный Battle Royale мог бы переманить часть игроков у Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite и других конкурентов.