Sony выпустит виджеты онлайна для PS5

Одной из особенностей Steam как платформы является наличие API, которые Valve предоставляет игрокам и разработчикам. Благодаря им можно получать открытые данные о количестве игроков через сервисы вроде Steam Charts и SteamDB. Это делает экосистему Steam заметно более прозрачной с точки зрения статистики активности. По сообщениям из недавнего видео Mystic на YouTube, Sony тестирует новый виджет Community Activity для PlayStation Welcome Hub, который во многм копирует эту систему. Он будет показывать топ-10 самых популярных игр за выбранную неделю, а также раздел Trending Now, где отображаются игры с растущей популярностью. В режиме Trending Now учитывается рост общего игрового времени, а в списке Top 10 показывается количество активных игроков за неделю и позиция в рейтинге.

При этом функциональность выглядит довольно ограниченной — фактически пользователю доступны только эти два режима, без глубокой настройки или доступа к расширенной статистике. Например, нет возможности просматривать исторические данные по популярности отдельных игр, как это реализовано в сторонних сервисах для Steam. Важно отметить, что функция находится в бета-тестировании и может существенно измениться до полноценного релиза. Но хорошо, что компания работает в этом направлении — данный виджет позволит игроку узнать о новых набирающих популярность проектах без сторонних платформ и сервисов. В теории, это должно положительно сказаться на продажах игр.