Новый Xbox пытаются сделать доступным

Кризис памяти заставил Microsoft пересмотреть подход к развитию консольного бизнеса Xbox — глава Xbox Аша Шарма и руководитель стратегического направления Xbox Мэттью Болл сообщили, что компания заново оценивает планы по выпуску консоли следующего поколения под кодовым названием Project Helix и рассматривает «радикально иные» модели ведения консольного бизнеса. По словам Болла, Microsoft продолжает работу над Helix и по-прежнему намерена выпустить эту консоль на рынок. Однако компания пересматривает многие аспекты проекта, чтобы сделать устройство более доступным по цене и гибким. Он отметил, что Microsoft внимательно анализирует изменения, которые необходимо внедрить, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Ещё в октябре бывший президент Xbox Сара Бонд называла консоль следующего поколения «премиальным высококлассным устройством с тщательно продуманным пользовательским опытом». Однако тогда отрасль ещё не столкнулась в полной мере с серьёзным ростом стоимости памяти и накопителей. Сейчас Microsoft ищет способы справиться с последствиями кризиса, уделяя особое внимание сохранению доступности как нынешних, так и будущих консолей Xbox. Это довольно непростая задача, потому что производители никак не могут регулировать стоимость чипов памяти, а она возросла минимум в пять раз с августа прошлого года. Эти расходы возложат на конечного покупателя — и Microsoft пытается придумать, как снизить эти расходы.
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