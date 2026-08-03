Microsoft сильно повысила цены на свои консоли

Совсем недавно, 25 июня 2026 года, компания Microsoft объявила, что с 1 августа повысит цены на консоли Xbox Series S и Xbox Series X из-за продолжающегося кризиса на рынке памяти и накопителей. Тогда компания раскрыла стоимость для США, однако европейские цены не сообщила. Они стали известны только сегодня, когда изменения официально вступили в силу. Как заметили пользователи форума ResetEra, после пересмотра цен стоимость консолей Xbox Series в Европе выросла максимум на 200 евро, а в Великобритании — на 170 фунтов стерлингов. Да, новые ценники выглядят весьма внушительно. Модель Xbox Series S, которая изначально позиционировалась как наиболее доступная точка входа в экосистему Xbox, теперь приблизилась к стоимости премиальных консолей, а в некоторых странах даже превысила её.

В свою очередь Xbox Series X стала стоить значительно дороже своей первоначальной цены на момент запуска. Впрочем, ранее Sony также повысила цены на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, поскольку компания столкнулась с тем же кризисом компонентов. Однако между двумя производителями есть важное отличие — консоли Sony продолжают продаваться значительно лучше. Текущее поколение рискует стать вторым по величине разрывом в продажах между PlayStation и Xbox за всю историю, уступив лишь поколению, в котором дебютировал первый Xbox. На сегодняшний день Sony уже поставила более 95 миллионов консолей PS5, тогда как продажи Xbox Series оценивают примерно в 35 миллионов устройств.
У Sony проблемы с продажами PlayStation 5…
Компания Sony продала всего 1,5 миллиона консолей PS5 за последний квартал финансового года, что на 46% м…
Xbox вновь показал сокращение выручки…
Компания Xbox продолжает переживать непростой период. По итогам последнего квартала выручка от контента и…
Microsoft запустит Xbox Game Pass в Китае…
Похоже, компания Microsoft готовится к расширению подписочного сервиса Xbox Game Pass на китайский рынок.…
Sony закрыла магазин PlayStation Store для старых консолей…
Вчера компания Sony объявила о завершении работы PlayStation Store на консолях PS3 и PS Vita, что станет …
Анонсирована портативная игровая консоль Lenovo Legion C700…
Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Legion C700, которая запускает…
Microsoft сильно повысила цены на свои консоли…
Совсем недавно, 25 июня 2026 года, компания Microsoft объявила, что с 1 августа повысит цены на консоли X…
Sony выпустит виджеты онлайна для PS5…
Одной из особенностей Steam как платформы является наличие API, которые Valve предоставляет игрокам и раз…
Новый Xbox пытаются сделать доступным…
Кризис памяти заставил Microsoft пересмотреть подход к развитию консольного бизнеса Xbox — глава Xbox Аша…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor