Microsoft сильно повысила цены на свои консоли

Совсем недавно, 25 июня 2026 года, компания Microsoft объявила, что с 1 августа повысит цены на консоли Xbox Series S и Xbox Series X из-за продолжающегося кризиса на рынке памяти и накопителей. Тогда компания раскрыла стоимость для США, однако европейские цены не сообщила. Они стали известны только сегодня, когда изменения официально вступили в силу. Как заметили пользователи форума ResetEra, после пересмотра цен стоимость консолей Xbox Series в Европе выросла максимум на 200 евро, а в Великобритании — на 170 фунтов стерлингов. Да, новые ценники выглядят весьма внушительно. Модель Xbox Series S, которая изначально позиционировалась как наиболее доступная точка входа в экосистему Xbox, теперь приблизилась к стоимости премиальных консолей, а в некоторых странах даже превысила её.

В свою очередь Xbox Series X стала стоить значительно дороже своей первоначальной цены на момент запуска. Впрочем, ранее Sony также повысила цены на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, поскольку компания столкнулась с тем же кризисом компонентов. Однако между двумя производителями есть важное отличие — консоли Sony продолжают продаваться значительно лучше. Текущее поколение рискует стать вторым по величине разрывом в продажах между PlayStation и Xbox за всю историю, уступив лишь поколению, в котором дебютировал первый Xbox. На сегодняшний день Sony уже поставила более 95 миллионов консолей PS5, тогда как продажи Xbox Series оценивают примерно в 35 миллионов устройств.