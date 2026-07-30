Xbox вновь показал сокращение выручки

Компания Xbox продолжает переживать непростой период. По итогам последнего квартала выручка от контента и сервисов, включая подписку Game Pass, сократилась на 10%. Продажи игровых консолей также снизились — на 12%. Публикация отчёта последовала спустя несколько недель после того, как глава Xbox Аша Шарма объявила о масштабной реструктуризации игрового подразделения. План предусматривает крупные сокращения сотрудников и выделение четырёх игровых студий в отдельные компании. Одновременно руководство Xbox реализует ряд других изменений. Компания снизила стоимость подписки Game Pass, тестирует бесплатный облачный игровой сервис с рекламой, а также решила сделать Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution эксклюзивами Xbox. Кроме того, с 1 августа Microsoft повысит цены на игровые консоли более чем на 100 долларов.

Во время конференции с инвесторами генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания принимает необходимые решения в отношении игрового контента, платформы и операционной деятельности, чтобы перестроить бизнес и обеспечить его долгосрочный рост. По его словам, Microsoft рассчитывает вернуть игровое подразделение к росту уже в 2027 финансовом году. Это довольно интересное заявление, так как Xbox демонстрирует просадку по выручке уже несколько кварталов подряд. И маловероятно, что компания сможет решить эту проблему достаточно оперативно, чтобы уже в 2027 году показать какой-то рост выручки.