Бесплатная демка Final Fantasy 7 Remake на PlayStation 4

Разработчики Square Enix выпустили демку Final Fantasy 7 Remake на PlayStation 4.

Теперь владельцы PlayStation 4 могут сыграть в отрывок из обновленной Final Fantasy 7. В демо версию игры разработчики поместили первую главу с миссией по уничтожению Mako Reactor 1, которая длится 45 минут.

Final Fantasy 7 Remake Demo уже доступна для скачивания в PlayStation Store и весит 8 ГБ. Разработчики Square Enix подготовили подарок в виде эксклюзивной темы для PlayStation 4, для геймеров которые примут участие и пройдут первую миссию.

Релиз Final Fantasy 7 Remake назначен на 10 апреля 2020 года. Разработчики Square Enix готовит полноценный ремейк, в котором изменят не только графику, но и боевую систему.