PS Plus — это специальный платный сервис для обладателей консолей семейства PlayStation. Пользователи, оформившие подписку, получают две бесплатные игры каждый месяц, эксклюзивные скидки в онлайн-магазине, а также возможность играть с другими геймерами по сети.

Февральская линейка бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus включает Bioshock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour. Сборник Bioshock Collection войдут три части франшизы со всеми вышедшими дополнениями.