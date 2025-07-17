PlayStation 6 получит 24 ГБ оперативной памяти

Ожидается, что PlayStation 6 получит больше оперативной памяти, чем 16 ГБ у PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, однако специалисты из Digital Foundry считают, что прирост объёма будет незначительным. Во время еженедельного подкаста эксперты ответили на вопрос слушателя, предположив, что в новой системе вполне вероятно появление 24 ГБ ОЗУ. Этого должно хватить для поддержки более продвинутой трассировки лучей и технологий машинного обучения, на которые Sony уже намекала. Сегодняшние 16 ГБ позволяют создавать впечатляющую графику, но при этом уже наблюдаются ограничения по текстурам и другим визуальным элементам. Также они отметили, что стоимость оперативной памяти остаётся высокой и практически не снижается, что станет сдерживающим фактором для значительного увеличения объёма.

Кроме того, если слухи о выходе нового портативного устройства от PlayStation подтвердятся, то оно, скорее всего, получит те же 16 ГБ оперативной памяти. В таком случае 24 ГБ для стационарной консоли выглядят как логичный выбор — особенно если игры будут разрабатываться сразу под обе платформы. С будущей консолью Xbox ситуация менее определённая. Microsoft, возможно, не станет напрямую конкурировать с PlayStation 6, а пойдёт по другому пути — выпустив, например, готовый ПК в формате консоли. Такая система может получить более мощный процессор и больше ОЗУ, чем у Sony. Это, теоретически, может дать своё преимущество, если у будущей Xbox будут хоть какие-то игры.
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