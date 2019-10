Бесплатные игры для подписчиков PlayStation Plus

Подписчикам PlayStation Plus, предлагаются бесплатные игры и скидки каждый месяц. В октябре пользователям предложили множество скидок и предложения, а так же две бесплатные игры.

Первая игра понравится любителям зомби-апокалипсиса The Last of Us Remastered, это прекрасное время для этой игры, так как продолжение этой игры намечено на февраль 2020 года.

MLB The Show 19 - спортивный симулятор, любители бейсбола по достоинству оценят игру. Присутствует внутриигровой контент, также был добавлен Тед Уильямс - легендарный игрок бейсбола.