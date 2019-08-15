Беспроводная акустическая система Mini Speaker

Гаджет защищен от пыли и влаги по стандарту IPX4. Встроенного аккумулятора емкостью 660 мАч достаточно для 4 часов непрерывного воспроизведения музыки. Полная подзарядка колонки занимает 2,5 часа. За состоянием устройства можно следить по цвету светодиодного индикатора. На корпусе динамика есть единственная функциональная кнопка.Диаметр встроенных динамиков составляет 40 миллиметров. Для усиления басов используется пассивный радиатор. Huawei Mini Speaker совместим с любыми планшетами, смартфонами и ноутбуками, оснащенных Bluetooth-интерфейсом. Для получения полноценного стереозвучания производитель предусмотрел возможность подключения нескольких колонок в единую систему.Стоимость новинки составит 3500 тысяч рублей.