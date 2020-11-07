Беспроводная гарнитура Razer Kaira Pro Gaming разработана для Xbox

Компания Razer выпустила беспроводную гарнитуру Kaira Pro Gaming с новейшей аудиотехнологией Razer для игровых консолей следующего поколения Xbox.

Наушники оснащены 50 мм драйверами Razer TriForce Titanium и суперкардиодным микрофоном HyperClear. Подключение осуществляется через беспроводной адаптер с диапазоном до 10 метров. Razer гарантирует до 15 часов автономной работы с Chroma Lighting и до 20 часов без Chroma Lighting.

Овальные амбушюры полностью закрывают уши теплопроводящей тканью, что обеспечивает комфорт при длительном ношении. Оголовье мягкое с хорошей набивкой на легком каркасе из нержавеющей стали обеспечивает гибкую и чрезвычайно прочную конструкцию.

Гарнитура Razer Kaira Pro Gaming разработана специально для консолей Xbox. Новинка доступна в магазине Razer за 149 долларов.