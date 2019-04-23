Беспроводные наушники Arctis 9X для Xbox One

Компания SteelSeries выпустила беспроводные наушники Arctis 9X для пользователей Xbox One.

Arctis 9X подключается к Xbox One точно так же, как к контроллеру - просто одновременно нажмите кнопку беспроводного подключения на консоли и гарнитуре и подождите, пока они подключатся. SteelSeries говорит, что она работала с Microsoft во время разработки Arctis 9X, чтобы убедиться, что она в полной мере использует их проприетарную беспроводную связь, так как Xbox One не поддерживает наушники Bluetooth, что является одной из причин, почему консоль не видела многие беспроводные гарнитуры.

В Arctis 9X используются 40-мм динамики, что и в Arctis 7, так же в них присутствует выдвижной микрофон и физическая кнопка отключения звука. Как и следовало ожидать, в Arctis 9X также присутствует Bluetooth и разъем 3,5 мм. Компания оценила наушники в 200 долларов.