Беспроводные наушники Creative Outlier Gold

Прошел месяц с момента поступления в продажу беспроводных наушников Creative Outlier Air, уже подоспела новая более “продвинутая” версия модели: Creative Outlier Gold.

Основное отличие “золотой” новинки от обычных Outlier Air — software поддержка технологии голографического аудио Super X-Fi.

Увеличен объем аккумуляторов в наушниках и в зарядном кейсе, в результате и без того рекордное время работы наушников увеличено с 10 до 14 часов, а общее время работы с подзарядками от кейса достигает 39 часов.

Основные характеристики общие для обеих моделей Creative Outlier:

- Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодеков AAC и aptX

- Излучатели 5.6 мм c графеновым покрытием диафрагмы

- Защита от влаги и пота IPX5

- Поддержка голосовых помощников Siri и Google now

- Поддержка соединения с двумя устройствами