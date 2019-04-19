Беспроводные наушники ZAAP Aqua Xtreme

Компания ZAAP представила беспроводные наушники Aqua Xtreme в Индии.

Aqua-Xtreme предлагают удобную посадку благодаря эргономичному дизайну. Наушники поставляются с двумя дополнительными парами вкладышей. В наушниках встроен чипсет CSR с технологией шумоподавления CVC. Наушники оснащены аккумулятором емкостью 90 мАч, которые рассчитаны на работу в течение 9 часов. Аксессуар также имеет встроенный микрофон для громкой связи. К сожалению гарнитура установлена устаревшая версия Bluetooth 4.1, но она поставляется с новейшей водонепроницаемой защитой IPX7 и покрытием Nano-X. Стоимость наушников составляет 42 доллара.