Беспроводные наушники становятся все более полулярными

Покупатели всё чаще делают свой выбор в пользу наушников, полностью лишенных проводов. Исследователи отмечают, что по итогам января-марта 2019 года продажи таких устройств составили 17,5 млн экземпляров, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 40%.

Лидером на этом рынке остается Apple, которая и создала его выпуском AirPods. Однако по сравнению с предыдущим кварталом доля американской компании не увеличилась, тогда как ранее она практически постоянно росла. И это несмотря на релиз второго поколения «яблочных» наушников. Если у Apple наблюдается стагнация, то продажи полностью беспроводных наушников Samsung постепенно растут. В первой четверти текущего года южнокорейская компания впервые вышла на второе место по поставкам таких устройств. Сделать ей это удалось за счет агрессивного продвижения новой модели из серии Galaxy Buds. Аналитики считают, что продажи таких наушников будут расти и дальше.