Бета тест Call of Duty: Black Ops 6 стартует уже 30 августа

Есть отличные новости для поклонников Call of Duty, которые соскучились по новым проектам франшизы и очень хотят попробовать нечто необычное. Суть в том, что бета-версия шутера Call of Duty: Black Ops 6 выйдет в релиз в самое ближайшее время и, что самое приятное, она будет выпущена одновременно на всех доступных платформах. Кроме того, подписчики сервиса Game Pass получат ранний доступ к игре вместе с теми, кто предзаказал игру. И хотя это может показаться обыденной новостью, на деле равноправие среди геймеров является настоящим прорывом для франшизы.

Раньше на протяжении многих лет из-за контрактов с Sony бета-версия каждой части Call of Duty была доступна сначала на PlayStation, а только потом на других платформах, что огорчало многих поклонников Call of Duty, так как они получали доступ к контенту на 3-5 дней позже. Но теперь, когда Activision Blizzard принадлежит Microsoft, никаких больше эксклюзивных контрактов у Sony нет. Это значит, что все желающие (кто оформил предварительный заказ или купил подписку на Game Pass) смогут оценить новый шутер начиная с 30 августа и по 4 сентября. А 6 по 9 сентября откроется открытая бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 для всех геймеров — даже тех, кто игру не покупал. Это позволит оценить проект перед тем, как его покупать, а издатель сможет протестировать шутер на стрессоустойчивость. Релиз же шутера состоится 25 октября — цена в 70 долларов немного огорчает, но сейчас это скорее тренд, чем что-то удивительное.
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