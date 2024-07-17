Бета тест Call of Duty: Black Ops 6 стартует уже 30 августа

Раньше на протяжении многих лет из-за контрактов с Sony бета-версия каждой части Call of Duty была доступна сначала на PlayStation, а только потом на других платформах, что огорчало многих поклонников Call of Duty, так как они получали доступ к контенту на 3-5 дней позже. Но теперь, когда Activision Blizzard принадлежит Microsoft, никаких больше эксклюзивных контрактов у Sony нет. Это значит, что все желающие (кто оформил предварительный заказ или купил подписку на Game Pass) смогут оценить новый шутер начиная с 30 августа и по 4 сентября. А 6 по 9 сентября откроется открытая бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 для всех геймеров — даже тех, кто игру не покупал. Это позволит оценить проект перед тем, как его покупать, а издатель сможет протестировать шутер на стрессоустойчивость. Релиз же шутера состоится 25 октября — цена в 70 долларов немного огорчает, но сейчас это скорее тренд, чем что-то удивительное.