Bethesda отложила два крупнейших релиза на 2023 год

Две самые известные и ожидаемые игры Bethesda не уложатся в обещанные даты выпуска. Компания, которая с недавних пор принадлежит Microsoft, отложила научно-фантастическую ролевую игру Starfield и шутер от Arkane о вампирах Redfall на первую половину 2023 года — это официальная информация от боссов студии Bethesda, а не очередной слух, так что информации вполне можно верить. Студия пообещала в ближайшее время детально изучить геймплей двух проектов, чтобы внести определённые коррективы и получить желаемый результат в конечном итоге. Видимо, на текущий момент получить его просто не выходит, так что студии придётся потратить куда больше времени. Ранее Starfield планировалось выпустить 11 ноября этого года, а Redfall — летом.

Это, конечно, не единственные крупные игры, отложенные до 2023 года. Продолжение Nintendo Breath of the Wild и PGA Tour от EA тоже входят в число тех крупных релизов, которые были вынужденно перенесены на следующий год. Однако задержки Bethesda могут быть более болезненными, чем обычно. Starfield — игра, которая покажет, на что способна компания под крылом Microsoft, в то время как Redfall опирается на ажиотаж предыдущих успехов Arkane, таких как Dishonored, Prey и Deathloop. Соответственно, у геймеров сейчас очень завышенные ожидания, которые студия просто не может разочаровать. И это значит, что Bethesda будет переносить релизы своих проектов ровно до тех пор, пока не получить идеальную видеоигру, но мы то знаем, что это невозможно.
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