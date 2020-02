Bethesda отзывает игры с платформы GeForce NOW

Компания Bethesda удаляет свои проекты с игровой платформы GeForce NOW. Сервис компании Nvidia достиг одного миллиона зарегистрированных пользователей за три недели. Bethesda удалила почти все свои игры из библиотеки, кроме Wolfenstein: Youngblood, она единственная имеет поддержку RTX.

Удаленные игры включают: Doom, Fallout New Vegas, 3 и 76, серии Dishonored, The Evil Within 2 и The Elder Scrolls: Skyrim.

Игровая платформа GeForce Now более разнообразная, чем другие платформы. Останется ли компания Bethesda в GeForce Now, мы не знаем.