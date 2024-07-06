Beyond The Darkness выйдет уже в этом году

Сегодня независимая студия My Little Studio официально анонсировала свой новый приключенческий платформер под названием Beyond The Darkness, который должен отправиться в релиз уже в этом году (точную дату пока что не называют, но стоит понимать, что ждать явно осталось не так уж долго). В центре сюжета нового проекта находится девочка по имени Милли, которой нужно выбраться из ужасного мира воспоминаний, попутно сражаясь с множеством кошмаров в попытках найти своих родителей. Да, игра явно будет эмоциональной, но это ещё не всё. Разработчики рассказали, что для преодоления препятствий на пути к цели главной героине нужно будет решать интересные и местами сложные головоломки, узнавать как работают новые механики, поддерживать необходимый уровень света и многое другое.

В целом сама по себе идея совместить платформер с элементами головоломки и приправить всё это приличной долей напряжённых ситуаций выглядит весьма свежей и желанной. Геймеры соскучились по качественным головоломкам, где нужно думать и применять различные механики, да и сюжетов хороших в жанре платформеров давненько не было. Кроме того, если верить скриншотам из Steam, у новинки отличная графика с высокой детализацией игровых локаций и современной проработкой освещения и теней. В этой игре последние пункты имеют ключевое значение, ведь основным противником Милли выступает именно темнота. Будем надеяться, что игру выпустят как можно скорее, потому что всё это смотрится крайне заманчиво
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