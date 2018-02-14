Беззеркальная фотокамера Panasonic Lumix GX9 получила поддержку 4K-видео

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью Lumix GX9, которя приходит на смену вышедшей еще в 2015 году Lumix GX8. Новинку оснастили более компактным корпусом, 20,3-Мп сенсором Live MOS, процессором Venus Engine, широкоформатным электронным видоискателем 16:9 с разрешением 2760K точек, 100% полем обзора и углом поворота до 90 градусов, а также поворотным 3-дюймовым сенсорным дисплеем. Отметим систему автофокуса с определением лиц и глаз за 0,7 секунды, 5-осевую систему стабилизации, возможность съемки 4K-видео на скорости 30 или 24 к/с и Full HD на скорости 60 к/с. Panasonic Lumix DC-GX9 появится в продаже в марте по цене 800 евро или 1000 долларов в комплекте со стандартным объективом 12-60 f/3.5-5.6.