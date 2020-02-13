Беззеркальная камера Canon EOS R5 может снимать 8K-видео

2020-02-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon EOS R5; [72]
Компания Canon анонсировала новую полнокадровую беззеркальную камеру EOS R5, которая предназначена для профессиональных фотографов и видеографов. Новинка сможет записывать видео в разрешении 8K в широкоэкранном формате с возможностью кадрировать его до 4K, непрерывной съемкой со скоростью 12 кадров в секунду с механическим затвором и 20 кадрами с электронным затвором, системой стабилизации изображения, модулем Wi-Fi и двумя слотами для карт памяти. В Canon уверены, что EOS R5 окажет революционный эффект на рынке беззеркальных камер. Когда новинка появится в продаже и сколько она будет стоить, пока не сообщается.


Комментарии и отзывы Canon EOS R5
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor