Беззеркальная камера Canon EOS R5 может снимать 8K-видео

Компания Canon анонсировала новую полнокадровую беззеркальную камеру EOS R5, которая предназначена для профессиональных фотографов и видеографов. Новинка сможет записывать видео в разрешении 8K в широкоэкранном формате с возможностью кадрировать его до 4K, непрерывной съемкой со скоростью 12 кадров в секунду с механическим затвором и 20 кадрами с электронным затвором, системой стабилизации изображения, модулем Wi-Fi и двумя слотами для карт памяти. В Canon уверены, что EOS R5 окажет революционный эффект на рынке беззеркальных камер. Когда новинка появится в продаже и сколько она будет стоить, пока не сообщается.