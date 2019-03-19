Беззеркальная камера Canon EOS RP оценена в 100 тысяч рублей

Компания Canon дала старт российским продажам полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS RP, которая является второй моделью в линейке EOS R. Рекомендованная цена камеры составляет 99 990 рублей. Новинка характеризуется датчиком CMOS разрешением 26,2 Мп, процессором DIGIC 8, системой автофокуса Dual Pixel CMOS AF, диапазоном светочувствительности ISO 100-40000 (до ISO 50-102400), возможностью снимать видео 4K с частотой 25 к/с и Full HD с частотой 60 к/с, поддержкой серийной съемки 5 к/с (4 к/с со следящим автофокусом), электронным видоискателем с OLED-экраном, 3-дюймовым сенсорным поворотным дисплеем, слотом для карт формата SD, SDHC и SDXC (с поддержкой UHS-II), интерфейсами USB 2.0, HDMI, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth. Размеры камеры равны 132,5:85,0:70,0 мм, а масса с аккумулятором LP-E17 – 485 г.