Беззеркальную камеру Canon EOS M5 сняли с производства

Сетевые источники сообщили о том, что беззеркальная камера Canon EOS M5 снята с производства. Об этом свидетельствует отсутствие камеры в крупном магазине Adorama и большие скидки на нее в другом большом магазине фототехники B&H. Прекращение производства может быть связано с недавним выходом Canon EOS M6 Mark II и скорым релизом Canon EOS M5 Mark II, первые слухи о которой появились еще в июле этого года. Напомним, что Canon EOS M5 дебютировала осенью 2016 года. Она оснащается CMOS датчиком формата APS-C с разрешением 24,2 Мп и электронным видоискателем.