Был замечен AMD Ryzen 5 2600 на плате ASUS Crosshair VII HERO Mobo

Первый «оптимизированный» процессор Ryzen, Ryzen 2 попал в базу данных SiSoft Sandra. В записи показан процессор под названием «Ryzen 5 2600», который, очевидно, Zen +, представленная модель представляет собой шестиядерный двенадцатипоточный процессор.Запись в базе данных SiSoft:ZD2600BBM68AF_38 / 34_Y (6C 12T 3,4 ГГц, 1,1 ГГц IMC, 6x 512kB L2, 2x 8MB L3). И да, вы можете увидеть почти все данные, начиная с базовых частот 3,4 ГГц и турбобуст 3,8 ГГц.

Интересно также, что процессор установлен на материнскую плату ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI), работающая на Windows 10, это будет X470 материнская плата.Недавние объявления показывают запуск для новой платформы и процессоров версии 2 уже в апреле.