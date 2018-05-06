Были опубликованы данные жесткого диска Backblaze для Q1 2018

Всегда интересно следить за этими данными, с 31 марта 2018 года у них было протестировано 100 110 жестких дисков. Из этого числа было 1,922 загрузочных дисков и 98,188 дисков для хранения данных. В этом обзоре рассматриваются квартальные и пожизненные статистические данные для данных моделей, работающих в их центрах обработки данных.С апреля 2013 года Backblaze записывает и сохраняет ежедневную статистику жестких дисков, с дисков в центрах обработки данных. Каждая запись состоит из даты, производителя, модели, серийного номера, статуса (операционного или неудачного) и всех атрибутов SMART, сообщаемых этим диском. В настоящее время около 97 миллионов записей составляют 26 ГБ данных.