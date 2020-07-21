Biostar анонсирует две видеокарты серии AMD Radeon RX 5000. Обе видеокарты относятся к серии Extreme Gaming. Дизайн моделей очень схож, но есть отличия. Еще неизвестно, когда выйдeт видеокарты и по какой цене.

Видеокарта Biostar Radeon RX 5700 XT имеет конструкцию с тремя вентиляторами. Объем памяти 8 Гб, частота ядра 1605 МГц, игровой режим повышает частоту до 1755 МГц. Пропускная способность памяти составляет 14 Гбит/с. Для подключения мониторов есть три разъема HDMI и DVI порт.

Biostar Radeon RX 5500 XT 8 ГБ поставляет с двумя вентиляторами. Есть разъемы подключения HDMI, DisplayPort и порт DVI. Объем памяти 8 Гб, тактовая частота 1717 МГц, в играх частота достигает 1845 МГц. Пропускная способность памяти тоже 14 Гбит/с.