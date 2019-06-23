Быстрее Snapdragon 730 и Kirin 970: Huawei представила 7-нм чип Kirin 810

2019-06-23, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Kirin 810; [43]
Сегодня компания Huawei представила свой новый мобильный процессор — Kirin 810. Это первенец серии Kirin 800, которая находится между флагманской линейкой Kirin 900 и серией среднего уровня Kirin 700. Уже готов и первый смартфон на базе этой платформы — Nova 5.

Kirin 810 изготовлен по 7-нанометровому технологическому процессу, как и Qualcomm Snapdragon 855 и Apple A12. Теперь Huawei — единственный производитель, у которого есть сразу два 7-нм чипа (вместе с Kirin 980).

Платформа содержит два ядра Cortex-A76 с частотой 2,27 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,88 ГГц и GPU Mali-G52. Также «в комплекте» нейронный блок Huawei DaVinci NPU для вычислений, связанных с искусственным интеллектом. Если сравнивать по скорости работы системы ИИ, то Kirin 810 опережает даже Snapdragon 855 и Kirin 980.

По части фотовозможностей, производитель обещает, что новый процессор сможет потягаться с флагманскими и вместе с современными датчиками изображения удивит качественными снимками даже в условиях плохого освещения.

Кроме того, есть поддержка технологии Kirin Gaming+.

В тесте AnTuTu смартфон Nova 5 с Kirin 810 набрал 237 000 баллов. А это больше, чем показатели Snapdragon 730 и Kirin 970, но меньше, чем у Snapdragon 845. По словам производителя, GPU на 162% быстрее, чем в Kirin 710.

В будущем Kirin 810 получат и другие смартфоны компании.

Комментарии и отзывы Kirin 810
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