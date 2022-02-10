Бизнес Acer в России - в числе лучших в Европе

Компания Acer подвела итоги работы в регионе Европа, Ближний Восток и Африка в 2021 году. Достижения Acer в России удостоились четырех наград, в том числе в номинациях «Лучшая прибыль», «Лучший мониторный бизнес», «Лучшее развитие новых направлений» и «Лучший коммерческий бизнес», а также получила серебряную награду в номинации «Лучшая страна 2021 года» в общем списке стран региона EMEA.

Благодаря четкому стратегическому планированию в потребительском сегменте ПК оборот Acer в России вырос на 120% год-к-году, при этом средняя цена устройства увеличилась на 28%.

Наиболее популярными моделями мониторов за прошедший год стали: KA242Ybi — в потребительском сегменте, Nitro VG270UPbmiipx — в игровом и Predator XB273UGSbmiiprzx — в профессиональном киберспорте. По данным ITResearch, Acer в России в 2021 году заняла долю 12,3% в штучном эквиваленте, обеспечив себе 1 место среди других производителей. При этом рост продаж мониторов под брендом AOPEN составил внушительные 53% YoY.

Доля коммерческих продуктов в российском бизнесе компании составила более 35%. Дополнительным фактором привлекательности профессиональных решений Acer стала уникальная программа надежности «Двойная защита капитала», действие которой компания продлила в 2021 году. В рамках этой программы клиенты, зарегистрировавшие покупку в течение 30 дней, в случае неисправности в первый год эксплуатации получат компенсацию, эквивалентную 100% стоимости продукта. При этом отремонтированное устройство остается у покупателя.