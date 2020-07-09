Blizzard готовит слияние серверов World of Warcraft

Легендарная игра World of Warcraft по сей день является одной из самых популярных игр в мире. С выходом версии WoW Classic онлайн в игре по всему миру вырос, а число подписчиков в настоящее время составляет около 6,8 миллионов. Для такого большого количества игроков было принято решением открыть множество серверов. Но со временем онлайн на серверах начал снижаться.

После изучения состояния серверов, компания Blizzard планирует соединить сервера с низким онлайном с серверами где онлайн находиться на стабильном уровне. Это логичный шаг, так как World of Warcraft приближается к своему закату. Может ситуация измениться с выходом нового контента "Shadowlands".
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