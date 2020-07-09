Blizzard готовит слияние серверов World of Warcraft

После изучения состояния серверов, компания Blizzard планирует соединить сервера с низким онлайном с серверами где онлайн находиться на стабильном уровне. Это логичный шаг, так как World of Warcraft приближается к своему закату. Может ситуация измениться с выходом нового контента "Shadowlands".
Легендарная игра World of Warcraft по сей день является одной из самых популярных игр в мире. С выходом версии WoW Classic онлайн в игре по всему миру вырос, а число подписчиков в настоящее время составляет около 6,8 миллионов. Для такого большого количества игроков было принято решением открыть множество серверов. Но со временем онлайн на серверах начал снижаться.