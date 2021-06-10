Блогер испытал на прочность новый iPad Pro

Видеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео, в котором он испытывает на прочность новенький планшет iPad Pro. Стандартные тесты на царапины и нагрев планшет прошел ожидаемо успешно, а главной интригой стало знаменитое испытание на изгиб. Напомним, что iPad Pro предыдущего поколения автор канала Зак попросту сломал пополам. Судя по всему, в Apple поработали над ошибками, потому что новому планшету удалось уцелеть.

Новый iPad Pro может похвастаться фирменной платформой M1, дисплеем с подсветкой Mini-LED в старшей модели, четырьмя динамиками, до 16 ГБ оперативной и 2 ТБ флеш-памяти, портом USB-C с поддержкой Thunderbolt и USB4, поддержкой мобильных сетей пятого поколения, селфи-камерой разрешением 12 Мп и сканером LiDAR.
Комментарии и отзывы iPad Pro
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